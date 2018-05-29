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29.05.2018, 19:45

В школах установят спецдвери для эвакуации

В школах установят спецдвери для эвакуации - Фото
Фото: idealinternationalindore.com

Доступ к выходу для эвакуации обяжут сохранять беспрепятственным

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В Украине вводится обязательная норма об установлении в общеобразовательных учебных заведениях специальных дверей со свободным открыванием изнутри для быстрой и беспрепятственной эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуаций.

Соответствующие изменения содержатся в новом ГСН В.2.2-3: 2018 "Здания и сооружения. Учебные заведения" и распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих зданий школьных учебных заведений. Об этом сообщает в Facebook замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

В министерстве пересмотрели противопожарные требования, которые содержались в старом ГСН по школ, усовершенствовали и дополнили их. 

Парцхаладзе подчеркнул, что сегодня необходимо не только использовать современные решения для повышения безопасности детей в школах на этапе проектирования, но и соблюдать все нормы непосредственно во время эксплуатации зданий - доступ к аварийным выходам должен быть всегда свободен, двери должны открываться без ключа.

8 мая 2018 года на линейке в черкасской школе №8 у учеников ухудшилось самочувствие, они начали терять сознание по неизвестной причине. Госпитализировали около 60 учеников и учителей. Причины отравления до сих пор не установлены.

21 мая 36 учеников школы №6 в Заводском районе Николаева госпитализировали с признаками отравления неизвестным газом.

22 мая 2018 года в харьковской школе №3 ученикам старшей школы внезапно стало плохо: дети начали кашлять, у многих появилось першение в горле. По предварительной информации, на одном из этажей учебного заведения распылили перцовый баллончик.

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Теги: школы, минрегион, эвакуация, лев парцхаладзе
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