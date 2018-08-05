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05.08.2018, 08:58

В Украине жара отступает: какой будет погода - карты

В Украине жара отступает: какой будет погода - карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, немного станет прохладнее 6-7 августа

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По данным Укргидрометцентра, в течение 5 августа в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В Киеве и области – грозы", - отметили в пресс-службе.

По словам синоптика Натальи Диденко, в воскресенье в столице возможен дождь, +28 градусов.

"В понедельник-вторник жара немного отпустит", - уточнила она.

6 августа дожди пройдут на западе, севере и центре. На западе будет +24 градусов, востоке и севере +29 градусов, юге +30 градусов.

В Киеве воздух прогреестся до +30 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

25 июля 2018 года в Киеве прошел ураган, в результате которого были повалены деревья, оборваны электропровода.

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Теги: погода в Украине, Наталья Диденко, жара
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