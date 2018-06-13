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13.06.2018, 14:24

В Украине отменили запрет вакцины БЦЖ

В Украине отменили запрет вакцины БЦЖ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Гослекслужба будет требовать обеспечить каждую поставку вакцины в Украине инструкцией по применению на украинском языке

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Государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками отозвала временный запрет вакцины БЦЖ. Соответствующее распоряжение за подписью председателя учреждения Натальи Гудзь обнародовано на сайте ведомства.

 "Распоряжение Государственной службы лекарственных средств и контроля над наркотиками ... о временном запрете реализации и применении медицинского иммунобиологического препарата вакцина БЦЖ лиофилизированная ... серии 297 производства ВВ-NCIPD Ltd, Болгария, отзывается", - говорится в документе.

Согласно документу разрешение применения вакцины принято на основании протокола расследования и установления причинно-следственной связи между инцидентами после иммунизации и использованием вакцины.

Гослекслужба будет требовать обеспечить каждую поставку вакцины в Украине инструкцией по применению на украинском языке и предлагает разработать специальную памятку для медработников об особенностях применения вакцин.

В марте сообщалось, что в детских поликлиниках Украины не хватает вакцин против туберкулеза (БЦЖ). 

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Теги: отмена запрета, вакцина БЦЖ
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