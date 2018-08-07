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07.08.2018, 17:17

В Украине пассажиров возят почти 1200 неисправных автобусов - МВД

В Украине пассажиров возят почти 1200 неисправных автобусов - МВД - Фото
маршрутка-поезд

Также выявлено 9602 нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров

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Во время спецоперации "Перевозчик" полицейские выявили в Украине почти 1191 неисправное транспортное средство, которые продолжают перевозить пассажиров. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает пресс-МВД.

Всего, по его словам, правоохранители проверили 48 278 транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.

Среди них выявлено 1191 технически неисправных, что составляет около 2,5% от осмотренных, в том числе 214 транспортных средств были переоборудованы с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов.

Также выявлено 9602 нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров.

В июле в МВД сообщали, что в рамках операции Перевозчик полиция выявила в Украине около трех тысяч технически неисправных автобусов и зафиксировала более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения водителями автобусов. 

 

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Теги: автобус, маршрутка, мвд, перевозки, перевозчик
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