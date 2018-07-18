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18.07.2018, 15:03

В Украине проведут пробную перепись населения

В Украине проведут пробную перепись населения - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Последняя перепись населения была 17 лет назад, и теперь правительство готовится к Всеукраинской переписи

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В 2019 году в Украине будет проведена пробная перепись населения. Такое решение принято сегодня на заседании Кабинета министров по инициативе Минэкономразвития.

Как сообщает пресс-служба правительства, пробная перепись позволит подготовиться к Всеукраинской переписи, запланированной на 2020 год.
По предложению Госслужбы статистики, пробная перепись населения будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре 2019 года.

Отмечается, что это позволит протестировать технологии, инструменты и методы учета населения; проверить эффективность планшетов и ноутбуков для этих целей; подготовиться к дальнейшей обработке полученных данных.

Последняя перепись населения проводилась в Украине в 2001 году. Следующий подсчет населения планировался на 2012 год, но несколько раз откладывался. Согласно рекомендациям ООН, в большинстве стран мира перепись населения проводится раз в десять лет.

По данным Госстата на 1 декабря 2017 года, численность населения в Украине составляет чуть более 42 млн 320 тысяч человек (без учета незаконно аннексированного Крыма).

По результатам Всеукраинской переписи 2001 года, на тот момент население Украины составляло почти 48,5 млн человек.

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Теги: население украины, демография, перепись населения
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