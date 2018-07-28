В Украине снова дожди и грозы: Киев может подтопить

Фото: iStock Global Images/Ukraine

commenthover

Во всех регионах Украины, кроме восточных, синоптики прогнозируют на сегодня дожди и грозы с прояснениями

Реклама

Реклама

В Киеве до конца суток, 28 июля, ожидается сильный дождь. Об этом предупреждает Гидрометцентр.

В столице сегодня облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, ветер 5-10 м/с. Могут быть подтопления.

Дожди с грозами прогнозируют почти по всей территории Украины, кроме восточных областей.

Синоптики напоминают, что во время грозы нужно держаться подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. Если будет сильный ветер, то лучше спрятаться в ближайшем помещении и не стоять рядом с одиночными деревьями.

23 июля в Киеве около метро Левобережная из-за сильного ливня дорогу под мостом затопило настолько, что машины не могли проехать - образовалась пробка.