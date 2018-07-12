В Украине стартовала вступительная кампания: что нужно знать

Фото: LIGA.net

commenthover

Подавать заявления через электронные кабинеты можно будет до 26 июля до 18:00, отметили в Минобразования

Реклама

Реклама

Сегодня, 12 июля, начался прием электронных заявлений абитуриентов в высшие учреждения образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

"Минобразования просит абитуриентов, которые уже зарегистрировали электронные кабинеты и погрузили в них документы, перед подачей заявлений проверить внесенную информацию", - отметили в прес-службе.

Речь идет о среднем балле аттестата, который в этом году абитуриенты должны рассчитывать самостоятельно, контактных номеров телефонов и загруженных файлов фото, приложении к аттестату, а также документах о подтверждении регистрации в селе, если поступающий претендует на получение сельского коэффициента.

Абитуриентам также не советуют спешить подавать электронные заявления в первый день, поскольку для этого достаточно времени. "Подавать заявления через электронные кабинеты можно будет до 18:00 26 июля, то есть более двух недель. Регистрация электронных кабинетов не заканчивается 12 июля - она ​​продлится до 18:00 25 июля", - уточнили в пресс-службе.

Одними из самых типичных ошибок при подаче абитуриентами документов в электронном виде является регистрация на несуществующую или запрещенную почту, расхождения данных в аттестате и сертификате ВНО, загрузка файлов в крупном размере.