В Украине стартуют международные военные учения Rapid Trident

Иллюстрационное фото: NATO

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Сегодня в Яворовском районе начинаются одни из самых масштабных военных учений при участии иностранных войск

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Сегодня в Украине во Львовской области начинаются международные военные учения Rapid Trident-2018. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Открытие учений пройдет в Яворивском районе в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Кроме украинских военных, в учениях примут участие армейские подразделения иностранных государств.

Раньше сообщалось, что на учениях будут больше двух тысяч украинских военнослужащих, а также солдаты и офицеры из 10 стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира".

Зимой этого года президент Петр Порошенко одобрил, что в Украине на протяжении всего года в международных учениях будут участвовать 1,5 тысяч военных США и столько же - других стран-членов НАТО, а также по три самолета от США и стран альянса.

1 августа в Грузии начались многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018, в которых также принимала участие Украина.