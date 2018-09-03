Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
03.09.2018, 10:33

В Украине стартуют международные военные учения Rapid Trident

В Украине стартуют международные военные учения Rapid Trident - Фото
Иллюстрационное фото: NATO

Сегодня в Яворовском районе начинаются одни из самых масштабных военных учений при участии иностранных войск

Реклама
Реклама

Сегодня в Украине во Львовской области начинаются международные военные учения Rapid Trident-2018. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. 

Открытие учений пройдет в Яворивском районе в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. 

Кроме украинских военных, в учениях примут участие армейские подразделения иностранных государств. 

Раньше сообщалось, что на учениях будут больше двух тысяч украинских военнослужащих, а также солдаты и офицеры из 10 стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира". 

Зимой этого года президент Петр Порошенко одобрил, что в Украине на протяжении всего года в международных учениях будут участвовать 1,5 тысяч военных США и столько же - других стран-членов НАТО, а также по три самолета от США и стран альянса. 

1 августа в Грузии начались многонациональные военные учения стран НАТО и партнеров альянса Noble Partner 2018, в которых также принимала участие Украина. 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: учения, военные, львовская область, Rapid Trident-2018
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Определился лучший танковый взвод десантных войск Украины
Происшествия Определился лучший танковый взвод десантных войск Украины
Шторм–2018 на Азовском море: ВСУ уничтожали "десант оккупантов"
Происшествия Шторм–2018 на Азовском море: ВСУ уничтожали "десант оккупантов"
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 