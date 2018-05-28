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28.05.2018, 19:24

В Украине в конце недели похолодает

В Украине в конце недели похолодает - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

С пятницы увеличение количества дождей и снижение температуры воздуха. В субботу-воскресенье местами даже ожидается ниже +20 градусов

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Во вторник, 29 мая, в Украине тепло, очень тепло и умеренно тепло. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Тепло - в целом, +23+27 градусов. Очень тепло - на западе, +25+29 градусов. Умеренно тепло - на востоке, +22+24 градуса", - подчеркнула она.

По словам синоптика, дождей мало, небольшие осадки вероятны на Винниччине и Житомирщине, возможно, коснутся западной Одесчины. И все.

Ветер северо-восточный, умеренный, на юге усилится до штормовых порывов.

В Киеве во вторник, 29 мая, будет сухо и +27 градусов.

"На неделе в Украине - до жары", - отметила синоптик.

С пятницы увеличение количества дождей и снижение температуры воздуха. В субботу-воскресенье местами даже ожидается ниже +20 градусов.

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Теги: погода, жара, похолодание
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