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21.06.2018, 15:25

В Украине зарегистрирован второй случай заболевания дифтерии

В Украине зарегистрирован второй случай заболевания дифтерии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, отметили в Минздраве

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В Рубежном Луганской области зарегистрирован второй случай заболевания дифтерии в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым.  Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых", - отметили в пресс-службе.

Специалисты добавили, что уровень вакцинации против дифтерии остается низким: лишь половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 месяцев в прошлом году, менее половины взрослых.

Для детей централизованно закупается вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС (с цельноклеточным коклюшевым компонентом, дает наилучшую защиту, - ред.). Также имеется вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых. На 1 июня 2018 года в Украине есть 2 млн 200 тыс доз вакцины АКДС, 557 тыс доз АДС и 5 млн 200 тыс  доз АДС-М.

"Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем", - подчеркнули в пресс-службе.

31 января 2018 года в Рубежном был зафиксирован первый случай заболевания дифтерией.

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Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.

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Теги: минздрав, дифтерия
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