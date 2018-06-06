В Украине завтра повеет арктическим холодом: карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, ночью с 6 на 7 июня ожидается +7, +12 градусов

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Завтра, 7 июня, в Украине похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

“7 июня в Украине повеет арктическим холодом. Арктической погоды не будет, но ближайшей ночью + 7, + 12 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, такая температура ожидается в большинстве областей, на юге +10, +15 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Днем в четверг воздух будет свежим до + 19, + 24 градусов, только на Закарпатье прогреется до +24, +27 градусов. Осадки - вряд ли, мы уже находимся в тылу фронта", - сказала Диденко.

Она добавила, что на Закарпатье возможны дожди.

В Киеве ночью +9, +11 градусов, завтра днем ​​около +20 градусов, сухо.

"В дальнейшем потеплеет, вероятность дождя в Киеве ожидается 9-10 июня", - сказала Диденко.

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.