В Украине завтра повеет арктическим холодом: карта

Завтра, 7 июня, в Украине похолодает. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
“7 июня в Украине повеет арктическим холодом. Арктической погоды не будет, но ближайшей ночью + 7, + 12 градусов", - отметила Диденко.
По ее словам, такая температура ожидается в большинстве областей, на юге +10, +15 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
"Днем в четверг воздух будет свежим до + 19, + 24 градусов, только на Закарпатье прогреется до +24, +27 градусов. Осадки - вряд ли, мы уже находимся в тылу фронта", - сказала Диденко.
Она добавила, что на Закарпатье возможны дожди.
В Киеве ночью +9, +11 градусов, завтра днем около +20 градусов, сухо.
"В дальнейшем потеплеет, вероятность дождя в Киеве ожидается 9-10 июня", - сказала Диденко.
С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.