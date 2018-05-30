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30.05.2018, 14:07

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 31 мая осадков не ожидается, температура воздуха снизится на несколько градусов

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В Украину идет атмосферный фронт, который принесет незначительное снижение температуры на большинстве территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

“Температура воздуха за фронтом снизится. Завтра на востоке будет где-то в пределах + 20, + 23 градусов. На остальной территории еще очень тепло, + 24, +30 градусов. В пятницу снизится температура воздуха повсеместно в Украине, кроме западных областей», - отметила Диденко.

Карта погоды на 31 мая (фото - meteo.gov.ua)

В Киеве 31 мая ожидается прохождение атмосферного фронта. «Только в понедельник вероятность дождя в Киеве. Завтра в столице + 26, + 28 градусов, в пятницу температура воздуха снизится до + 22, + 24 градусов», - уточнила Диденко.

С июня по август во всех областях страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Теги: Наталья Диденко, погода
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