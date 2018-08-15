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15.08.2018, 09:16

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карты

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 16 августа на западе атмосферный фронт северного циклона Pamela вызовет локальные дожди с грозами

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Сегодня, 15 августа, в большинстве областей температура воздуха составит +28, + 33 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Она уточнила, что на юге, востоке и в Днепропетровской области ожидается + 30, +35 градусов.

"В западные области завтра подойдет атмосферный фронт северного циклона Pamela, поэтому там пройдут локальные дожди с грозами, и ослабнет жара до +22, +27 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, на остальной территории, север, центр, юг и восток, антициклон Kevin принесет ясную сухую солнечную погоду. "Вечером дожди вероятны в Житомирской, Винницкой и Киевской области. Жара и сухой воздух могут провоцировать пожары", - сказала Диденко.

Украинский Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

"В Киеве и сегодня, и завтра будет продолжаться жара, + 30 + 33 градусов. Без осадков, поздно вечером 15 августа - небольшая вероятность дождя с грозой. В столице ослабление жары предполагается в четверг", - добавила Диденко.

9 августа 2018 года в Украину пришел антициклон.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карты, атомосферный фронт
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