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05.07.2018, 09:59

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, 6 июля на западе, севере и центре пройдут дожди

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В Украине атмосферный фронт 6 июля принесет дожди на большинство территории. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, сегодня на большинстве территории страны будет без осадков, в течение дня + 24, + 28 градусов.

Диденко уточнила, что на западе возможны кратковременные дожди.

"На cевере немного попугает увеличением облачности. Но это все. В Киеве 5 июля без осадков, + 25, + 26 градусов. В дальнейшем, 6 июля, с северо-запада Европы подойдет атмосферный фронт, и дождей в Украине немного больше", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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Теги: Наталья Диденко, погода, дождь, атмосферный фронт
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