В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода на выходных

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 11 августа, к западу подойдет атмосферный фронт

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Сегодня в Украине погода будет сухой и солнечной в связи с действием антициклона, который охватывает все области. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха +24, + 29 градусов, на Закарпатье и на юге + 26, + 31 градус, в Киеве без осадков и максимально не выше +28 градусов.

"В субботу к западу подойдет атмосферный фронт, который снова напомнит о дождях с грозами и ослабит температуру воздуха еще на несколько градусов", - отметила Диденко.

На западе будет +26 градусов, востоке, севере, юге, центре +29 градусов.

По ее словам, в воскресенье вечером фронт дойдет до северных областей.

На западе и юге до +32 градусов, востоке +31 градус, севере и центре +29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что усиление жары будет во вторник и среду на следующей неделе.

5 августа во Львовской области выпал крупный град размером с вишню.

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