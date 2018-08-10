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10.08.2018, 08:33

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода на выходных

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода на выходных - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 11 августа, к западу подойдет атмосферный фронт

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Сегодня в Украине погода будет сухой и солнечной в связи с действием антициклона, который охватывает все области. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха +24, + 29 градусов, на Закарпатье и на юге + 26, + 31 градус, в Киеве без осадков и максимально не выше +28 градусов.

"В субботу к западу подойдет атмосферный фронт, который снова напомнит о дождях с грозами и ослабит температуру воздуха еще на несколько градусов", - отметила Диденко.

На западе будет +26 градусов, востоке, севере, юге, центре  +29 градусов.

По ее словам, в воскресенье вечером фронт дойдет до северных областей.

На западе и юге до +32 градусов, востоке +31 градус, севере и центре +29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Она уточнила, что усиление жары будет во вторник и среду на следующей неделе.

5 августа во Львовской области выпал крупный град размером с вишню.

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Теги: погода в Украине, Наталья Диденко, погода на выходных, атмосферный фронт
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