В Украину идет жара: какой будет погода

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Синоптики сообщили, что в Украину пришел антициклон Ingolf

Реклама

Реклама

Сегодня температура воздуха в Украине будет + 26, +33 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Дожди с грозами вероятны где-то на западе и подойдут к Винницкой области. Большинство территории Украины - в сухой погоде", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве 2 августа будет сухо и жарко, днем около +28, +29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Сухую погоду нам организует антициклон со странным именем Ingolf, в ближайшие дни лето разгуляется, будет солнечно и жарко. Снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается 6-7 августа", - уточнила Диденко.

В ближайшие дни в Киеве - сухо, дожди вероятны в субботу, 4 августа.

25 июля 2018 года в Киеве прошел ураган, в результате которого были повалены деревья, оборваны электропровода.

Читайте также: Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди: карты погоды