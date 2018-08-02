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02.08.2018, 09:23

В Украину идет жара: какой будет погода

В Украину идет жара: какой будет погода - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Синоптики сообщили, что в Украину пришел антициклон Ingolf

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Сегодня температура воздуха в Украине будет + 26, +33 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Дожди с грозами вероятны где-то на западе и подойдут к Винницкой области. Большинство территории Украины - в сухой погоде", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве 2 августа будет сухо и жарко, днем около +28, +29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Сухую погоду нам организует антициклон со странным именем Ingolf, в ближайшие дни лето разгуляется, будет солнечно и жарко. Снижение температуры воздуха на несколько градусов ожидается 6-7 августа", - уточнила Диденко.

В ближайшие дни в Киеве - сухо, дожди вероятны в субботу, 4 августа.

25 июля 2018 года в Киеве прошел ураган, в результате которого были повалены деревья, оборваны электропровода.

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Теги: погода в Украине, Наталья Диденко, жара, синоптики, антиклон Ingolf
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