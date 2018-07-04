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04.07.2018, 09:18

В Украину идет жара: карты погоды

В Украину идет жара: карты погоды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, кратковременные дожди пройдут сегодня на западе

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С 4 июля на большинстве территории страны потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В Киеве воздух прогреется до +25 градусов, без существенных осадков.

"4 июля все холодные пробелы постепенно заполнятся, в течение среды в Украине + 23, + 28 градусов. Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на западе, севере и в Винницкой области. Остальная территория - сухо, малооблачно, солнечно. Лето продолжается, синоптическая "измена" закончилась",- отметила Диденко.

5 июля на западе и востоке будет +27 градусов, севере +24 градусов, юге +29 градусов, в центре +24 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карты
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