В Украину идет жара: карты погоды

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, в течение недели сохранится жаркая погода

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В Украине жаркая погода ожидается в течение этой недели. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Тепло и жарко. + 25, + 30 градусов. На юге, востоке, Днепре, Кропивницком + 28 + 33 градуса, а западе + 24 + 27 градусов", - отметила Диденко.

По ее словам, дожди с грозами завтра наиболее вероятны в западных областях.

"Поднимается облачный влажный центр с юго-запада, из Румынии, Венгрии, Молдовы. Днем локальные дожди дотянет местами до северной части Украины. Восток, юг, центр - в сухой солнечной погоде", - уточнила синоптик.

В Киеве 10 июля максимально будет +27, +28 градусов.

"Много солнца и среди дня вероятность кратковременного дождя с грозой", - сказала Диденко.

11 июля на западе и центре пройдут дожди. Температура воздуха на востоке буде +32 градусов, севере +28 градусов, юге +34 градусов, западе +28 градусов. В Киеве до +28 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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