В Украину идет жара: карты погоды

В Украине жаркая погода ожидается в течение этой недели. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Тепло и жарко. + 25, + 30 градусов. На юге, востоке, Днепре, Кропивницком + 28 + 33 градуса, а западе + 24 + 27 градусов", - отметила Диденко.
По ее словам, дожди с грозами завтра наиболее вероятны в западных областях.
"Поднимается облачный влажный центр с юго-запада, из Румынии, Венгрии, Молдовы. Днем локальные дожди дотянет местами до северной части Украины. Восток, юг, центр - в сухой солнечной погоде", - уточнила синоптик.
В Киеве 10 июля максимально будет +27, +28 градусов.
"Много солнца и среди дня вероятность кратковременного дождя с грозой", - сказала Диденко.
11 июля на западе и центре пройдут дожди. Температура воздуха на востоке буде +32 градусов, севере +28 градусов, юге +34 градусов, западе +28 градусов. В Киеве до +28 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.
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