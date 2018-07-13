В Украину идет циклон, грозы и шквалы: карта погоды

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды сегодня, 13 июля

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По прогнозам Укргидрометцентра, днем 13 июля в Украине, кроме восточных и большинства южных областей, грозы, в северных и центральных областях - местами шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В Киевской области до конца суток 13 июля грозы, местами шквалы 15-18 м/с. В Киеве до конца суток 13 июля грозы", - отметили в пресс-службе.

По словам синоптика Натальи Диденко, в результате влияния циклона сегодня дожди наиболее вероятны в западных областях, на севере и в центре.

"В восточных областях и на юге будет сухо и жарко, + 28,+ 33 градуса. В Одесской области возможен локальный дождь. Днем температура воздуха составит всего + 26 + 30 градусов, на западе + 22, + 26 градусов", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик добавила, что в начале следующей недели, с 16-го июля, кратковременные грозы будут возникать хаотично на западе, севере и в центральной части Украины. "Умеренные и даже местами сильные ливни вероятные в западных областях", - отметила Диденко.

Она уточнила, что в Харьковской и Луганской пройдут отдельные дожди с грозами. Донецкая область будет в сухой воздушной массе.

"На юге также будет преобладать сухая погода с локальными отдельными дневными дождями. Во вторник, 17 июля, по предварительным прогнозам, в Киеве ожидается сильный дождь и понижение температуры воздуха", - сказала Диденко.

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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