В Украину пришел антициклон Johannes: какой будет погода

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В ближайшие дни на большинстве территории страны будет сухая и жаркая погода

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Сегодня, 7 августа, в Украину пришел антициклон Johannes. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Антициклон Johannes приведет сухую погоду. Если где-то количество несколько местных дождей станет меньше, это уже не он, это - локальные условия. Большая вероятность осадков утром на юге, днем ​​могут какие-то облака походить по северу. Но в целом будет сухо и солнечно", - отметила она.

По ее словам, жара продолжается. "Особенно на юге и востоке, + 28, + 33 градусов. На остальной территории жара будет мягче, + 25, + 28 градусов. Из европейских столиц особенно адски будет в Мадриде и Париже, + 35 + 38 градусов ", - сказала Диденко.

Она уточнила, что в Париже жара спадет 8-9 августа, до + 24, + 27 градусов.

В Киеве 7 августа будет очень тепло, но без сильной жары, днем ​​в пределах +27 градусов.

"В течение недели существенные осадки - антициклон, температура воздуха практически без изменений, с незначительными колебаниями", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

3 августа 2018 года в Киеве сложились метеорологические условия, которые способствовали накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

5 августа во Львовской области выпал крупный град размером с вишню.

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