В Украину пришел антициклон: погода, карты

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, с 13 августа прогнозируется усиление жары

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Над Украиной находится антициклон Johannes, поэтому в большинстве областей Украины будет преобладать сухая воздушная масса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Ясно, солнечно, белые облака, сухой воздух. Температура воздуха также пока замечательная, +24 , + 28 градусов, на Закарпатье +28, +32 градусов, на юге и в восточных областях +26, +30 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве 9 августа ожидается сухая теплая погода. В течение дня около +28 градусов.





10 августа на западе будет +30 градусов, востоке +27 градусов, севере +28 градусов, юге +30 градусов.

В Киеве воздух прогреется до +29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В Украине с ближайшего понедельника прогнозируется усиление жары", - уточнила Диденко.

5 августа во Львовской области выпал крупный град размером с вишню.

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