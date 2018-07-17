В Украину пришел циклон: шквалы, грозы, град

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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18 июля в большинстве областей пройдут дожди, местами грозы и град

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По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 17 июля ожидатся, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с в Киеве и области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Над Украиной зависает циклон Халина и, похоже, надолго. Именно он будет путешествовать нашими просторами, и поливать дождями с грозами ближайшие несколько дней", - отметила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 18 июля в большинстве областей пройдут дожди, местами дожди переходить в ливни, будут сопровождаться грозами, шквалами и иногда даже градом.

Фото: meteo.gov.ua

"Южная часть сопротивляться его влиянию, поэтому на юге существенные дожди маловероятны. Температура воздуха завтра в течение дня + 20, + 26 градусов, на юге и востоке + 24, + 29, местами до +30 градусов", - уточнила Диденко.

В Киеве в среду - периодические дожди, грозы, возможен шквалистое усиление ветра и в отдельных районах даже град. Температура воздуха умеренная, + 23, + 25 градусов.

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

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