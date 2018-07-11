В Украину спустя 18 лет вернулся черный аист

Фото: CICONIA-UKRAINA

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Аисты обычно живут до десяти лет, а эта птица родилась в 2000 году и в таком возрасте еще может мигрировать и высиживать потомство

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Спустя 18 лет в Украину вернулся черный аист, его зафиксировали ученые. Об этом сообщает ВВС Украина.

Птицу зафиксировали с помощью фото-ловушки в гнезде в Шацком национальном парке.

У взрослой птицы есть два кольца, которыми помечают редкие виды. Одно кольцо металлическое и птица носит его всю жизнь, а второе - пластиковое. На нем большими буквами указан специальный код. Эти кольца помогают отследить, откуда прилетела птица.

Этой птице надели кольцо в 2002 году в Израиле во время миграции. Тогда аисту уже было два года.

Орнитологи объясняют, что этот аист родился в Украине, потому что для этих птиц характерно возвращаться в места рождения. Сейчас птице 18 лет и это уникальная ситуация, потому что птицы обычно живут до десяти лет. Кроме того, у этого аиста двое птенцов, поэтому орнитологи считают, что птица здорова.