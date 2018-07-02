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02.07.2018, 14:38

В Украину циклон принес дожди и похолодание: карта погоды

В Украину циклон принес дожди и похолодание: карта погоды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, потепление начнется со среды, 4 июля

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Завтра, 3 июля, в результате действия циклона на севере, западе и в большинстве центральных областей местами ожидается небольшой дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

“Юг, восток, Днепропетровская и Полтавская область - в основном сухой погоде. Холод еще задержится, в северных, западных областях, в Винницкой и Кировоградской + 17, + 22 градуса", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, на юге, востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях, а также Кропивницком + 23, + 28 градусов.

"На севере завтра еще подует порывистый колючий ветер. В Киеве 3 июля - местами небольшой дождь, порывистый западный ветер, в течение дня +18, +19 градусов. Уже в среду потеплеет до +23, +24 градусов, а далее + 25 градусов", - уточнила Диденко.

Синоптики рассказали, какой будет погода в июле этого года.

 

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Теги: Наталья Диденко, погода, потепление, дождь, похолодание, циклон
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