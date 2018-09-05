В Украину едут паломники-хасиды: приближается Рош а-Шана

Паломники-хасиды (фото - пресс-служба МВД)

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10 сентября хасиды празднуют иудейский Новый год и едут в Умань на могилу основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана

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В Украину уже начали приезжать первые паломники-хасиды на празднование иудейского Нового года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Только сегодня в аэропортах ждут около 20 рейсов, которыми прибудут около трех тысяч человек. Самые большие группы паломников ждут в четверг и в пятницу накануне самого праздника.

Больше всего хасидов прилетит в аэропорты Киева, Одессы и Винницы, а также они будут ехать через границу с Румынией, Словакией и Польшей.

В прошлом году в Умань приехали около 33 тысяч паломников-хасидов из 16 стран.

10 сентября хасиды празднуют Рош а-Шана, иудейский Новый год. Ежегодно паломники собираются в Умани, поскольку здесь похоронен основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава. Все евреи, исповедующие хасидизм, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана. Они также считают, что если они встретят новый год Рош-га-Шана возле его могилы, то следующий год будет счастливым для них.