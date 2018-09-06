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06.09.2018, 21:56

В Умань из Израиля приедут до 80 тысяч хасидов и 20 полицейских

В Умань из Израиля приедут до 80 тысяч хасидов и 20 полицейских - Фото
Посол Израиля в Украине Джоэл Лион (фото - npu.gov.ua)

Для помощи израильским гражданам в городе будет открыто консульство

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На празднование Рош а-Шана ожидается прибытие в Умань от 50 до 80 тысяч паломников. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что даже в условиях гибридной войны украинские полицейские прилагают максимум усилий, чтобы паломники не почувствовали ее последствий и были в безопасности.

Посол Израиля в Украине Джоэл Лион выразил благодарность украинским полицейским за сотрудничество и работу по обеспечению безопасности граждан Израиля.

"По информации, которую мы получаем из туристических агентств и авиакомпаний, в Украину ожидается прибытие от 50 до 80 тысяч паломников. Для помощи израильским гражданам в городе будет открыто консульство", - рассказал господин Посол.

Начальник ГУ по охране общественного порядка Министерства общественной безопасности и полиции Израиля Алон Левави отметил, что в этом году в Умань прибыли 20 лучших израильских правоохранителей.

10 сентября хасиды празднуют Рош а-Шана, иудейский Новый год. Ежегодно паломники собираются в Умани, поскольку здесь похоронен основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Нахман из Брацлава.

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Теги: Израиль, умань, паломники, хасиды, рош а-шана
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