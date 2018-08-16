В Верховном суде решили, какая деятельность - террористическая

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Для привлечения к уголовной ответственности за террористическую деятельность признание определенной деятельности террористической больше не требуется

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В Верховном суде определились, как наказывать за террористическую деятельность. Пресс-служба суда сообщает, что для привлечения к уголовной ответственности больше не потребуется решение органов государственной власти о признании деятельности террористической.

В законе "О борьбе с терроризмом" и ст.28 УК определено понятие террористической организации. Установление следствием признаков террористической деятельности организации является достаточным основанием для признания соответствующей деятельности террористической без дополнительных решений суда или других органов государственной власти.

"Существование отдельного судебного решения, решения органа законодательной или исполнительной власти о признании деятельности террористической для привлечения лица к уголовной ответственности за ст.258-3 УК Украины не требуется", - отмечено в решении Верховного суда.

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Такое решение приняли после рассмотрения кассации прокурора на решение Апелляционного суда Донецкой области от 10.05.2017 в уголовном производстве. Судья признал переквалификацию судом первой инстанции действий обвиняемого в террористической деятельности на содействие участникам преступных организаций, так как в материалах дела отсутствовало официальное решение или нормативный акт, признающие самопровозглашенную "Донецкую народную республику" террористической организацией. Верховный суд рассмотрел кассацию и назначил новое рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции.

3 августа Верховный суд Украины подтвердил выводы судов предыдущих инстанций о необоснованности исковых требований старшего сына беглого экс-президента Виктора Януковича Александра к Национальному банку Украины (НБУ).