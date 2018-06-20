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20.06.2018, 00:04

В янтаре нашли останки лягушки возрастом 99 млн лет - фото

В янтаре нашли останки лягушки возрастом 99 млн лет - фото - Фото
Фото: Lida Xing et al / Scientific Reports, 2018

Исследователи смогли идентифицировать череп с зубами, передние лапы, часть позвоночника и задней лапы

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Палеонтологи обнаружили в янтаре останки лягушки, возраст которой оценивается в 99 миллионов лет. Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Это самое ранее прямое свидетельство того, что лягушки обитали во влажных тропических лесах в меловом периоде. Считается, что эти земноводные появились еще 200 млн лет назад, однако о раннем периоде их эволюции почти ничего не известно - окаменелости, относящиеся к тому периоду почти отсутствуют.

Новый вид, получивший название Electrorana limoae, был обнаружен на территории Мьянмы командой палеонтологов из Китайского геологического университета.

Возраст находки был определен благодаря датированию циркона, содержавшегося в породах, где был найден янтарь (98,8 ± 0,6 миллиона лет).

Останки лягушки сохранились лишь частично: исследователи смогли идентифицировать череп с зубами, передние лапы, часть позвоночника и задней лапы.

Рядом с амфибией также были обнаружены фрагменты растений и неопознанный жук, которого она, вероятно, пыталась съесть.

Компьютерная томография останков показала, что древние лягушки не сильно отличались от современных. Больше всего они оказались похожи на жерлянок и жаб-повитух.

Обнаруженных фрагментов недостаточно для того, чтобы сделать окончательные выводы о внутреннем строении животных или их образе жизни.

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Теги: палеонтология, лягушка
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