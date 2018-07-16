В YouTube чаще "хейтят" видео авторов-женщин, чем мужские ролики

Фото: pixabay.com

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Ученые провели масштабное исследование, которое подтвердило агрессивное отношение к женщинам-авторам видео в комментариях на площадке YouTube

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Ученые из Австралийского национального университета проанализировали комментарии к научным видео на YouTube-каналах. The New York Times сообщает, что авторы исследования изучили около 23 тысячи комментариев.

Оказалось, что большинство комментаторов предпочитают оставлять записи под видео, авторами которых являются женщины. В среднем около 4,5% комментариев касаются внешности, еще в 14% критикуют видео или спикера.

Если же канал ведет мужчина, всего 1,5% комментариев будут о его внешности, а в 6% станут критиковать стиль подачи или суть материала.

"Наука, технологии, инженерия и математика — популярные темы на YouTube. Некоторые каналы имеют более миллиона подписчиков. Авторами большинства каналов являются мужчины", — уточнили ученые.

В ходе исследования также выяснилось, что комментарии к видеороликам, снятыми женщинами, обычно более эмоциональные: положительные или отрицательные.

"Я понимаю, почему люди не хотят быть на YouTube", — заявила исследователь. Она подчеркнула, что такие комментарии, как "Возвращайся на кухню и сделай мне двойной сэндвич" оскорбляют не только ученых, но и всех женщин.

Похожее исследование в 2014 году провели на роликах TED. Тогда ученые установили, что 15,28% комментариев под видео, авторами которого являлись женщины, были о них, а не о теме выступления.

Ранее в YouTube заявили о введении новых мер по пресечению распространения видеороликов с фальшивыми новостями и дезинформацией. На внедрение этой технологии видео-хостинг планирует потратить $25 млн.