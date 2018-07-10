Вакцинация от кори взрослых: кому бесплатно сделают прививку

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Ульяна Супрун напомнила взрослым о необходимости вакцинации от кори

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В Украине начинается бесплатная вакцинация от кори взрослых, тех, кто еще не получил прививку и относится к группам повышенного риска. Об этом у себя в Facebook cообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Обратите внимание, особенно, если вы или ваши знакомые работают в сферах здравоохранения, образования, участвуют в операции объединенных сил или являются студентами", - отметила Супрун.

По ее словам, среди групп риска, кто может получить прививку бесплатно, сотрудники здравоохранения (медики и немедицинские работники), образования, Нацполиции, Нацгвардии, МВД, СБУ , Госпогранслужбы, управления государственной охраны , а также студенты.

"Если вы среди этих групп риска, в вашем коллективе произошла вспышка кори и у вас нет прививки - обращайтесь к своему семейному врачу или терапевту", - уточнила Супрун.

17 мая 2018 года в Закарпатье в селе Черная Тиса была зарегистрирована вспышка кори, заболели 56 учеников общеобразовательной школ.