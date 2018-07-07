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07.07.2018, 08:31

Сколько убытков нанесли вандалы украинской железной дороге: цифра

Сколько убытков нанесли вандалы украинской железной дороге: цифра - Фото
Фото: УМВД в Одесской области

В Укрзалізниці назвали цифру - сколько убытков нанесли вандалы железной дороге

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С 2012 года по июнь 2018 года Укрзалізниця потратила на восстановление поездов после вандалов около 16 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

Больше всего денег - больше 12 млн грн - ушло на восстановление окон и лобовых стекол. На устранение других повреждений, в том числе граффити, потратили больше 3 млн грн. 

В Укрзалізниці отмечают, что вандалы часто угрожают безопасности пассажиров и персонала поездов, а часто и сами подвергают себя опасности. 

6 июля ночью на станции Дарница погиб мужчина 1999 года рождения - он пытался залезть на цистерну. 

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Теги: укрзалізниця, восстановление, расходы, вандалы
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