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Боты:
06.09.2018, 13:46

Варфоломей сказал, кто устанавливает канонический порядок

Варфоломей сказал, кто устанавливает канонический порядок - Фото
Патриарх Варфоломей (фото - facebook/ecumenicalpatriarchate)

Патриарх Варфоломей отметил, что без Вселенского патриархата церкви будут "как овцы без пастыря"

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Константинопольский патриархат (Вселенский патриархат Константинополя) имеет исключительные права на решение проблем православного мира. Об этом заявил на Синаксисе в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей, сообщает российский Интерфакс.

"Вселенский патриархат несет ответственность за установление церковного и канонического порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию (...) для выполнения этой высшей и исключительной обязанности (...) Если Вселенский патриархат откажется от своей ответственности и уйдет с межправославной сцены, то поместные церкви будут действовать "как овцы без пастыря", - сказал патриарх Варфоломей.

Одной из главных тем были "вопросы, представляющие межправославный интерес", в частности предоставление Украине томоса о создании "единой поместной церкви".

В своем программном выступлении на Синаксисе патриарх Варфоломей предположил, что попытки разрешать межправославные проблемы без участия Константинополя чреваты неудачами.

"Порой мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями именно потому, что некоторые люди ложно полагают, будто могут любить православную церковь, а не Вселенский патриархат, забывая, что он воплощает подлинный этос православия", - сказал патриарх Варфоломей.

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил Московскому патриарху Кириллу о решении по преодолению раскола верующих и предоставлении автокефалии украинской церкви

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Теги: Константинопольский патриархат, Вселенский Патриарх Варфоломей
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