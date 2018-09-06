Варфоломей сказал, кто устанавливает канонический порядок

Константинопольский патриархат (Вселенский патриархат Константинополя) имеет исключительные права на решение проблем православного мира. Об этом заявил на Синаксисе в Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей, сообщает российский Интерфакс.
"Вселенский патриархат несет ответственность за установление церковного и канонического порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию (...) для выполнения этой высшей и исключительной обязанности (...) Если Вселенский патриархат откажется от своей ответственности и уйдет с межправославной сцены, то поместные церкви будут действовать "как овцы без пастыря", - сказал патриарх Варфоломей.
Одной из главных тем были "вопросы, представляющие межправославный интерес", в частности предоставление Украине томоса о создании "единой поместной церкви".
В своем программном выступлении на Синаксисе патриарх Варфоломей предположил, что попытки разрешать межправославные проблемы без участия Константинополя чреваты неудачами.
"Порой мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями именно потому, что некоторые люди ложно полагают, будто могут любить православную церковь, а не Вселенский патриархат, забывая, что он воплощает подлинный этос православия", - сказал патриарх Варфоломей.
Константинопольский патриарх Варфоломей заявил Московскому патриарху Кириллу о решении по преодолению раскола верующих и предоставлении автокефалии украинской церкви
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