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21.06.2018, 23:59

Ветер на Венере может изменить скорость движения планеты

Ветер на Венере может изменить скорость движения планеты - Фото
Венера (фото - NASA)

Кроме того, там есть неизвестная пока сила, которая нивелирует силу ветра

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Исследователи из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса и университета Парижа-Сакле пришли к выводу, что ветры, дующие на Венере, настолько сильны, что способны изменить скорость движения планеты. Об этом сообщает Популярная механика.

В 2015 году космический аппарат Акацуки заметил огромную дуговую волну, протянувшуюся по всей поверхности Венеры. Ученые довольно долго не могли понять причину таких волнений в атмосфере.

Новая компьютерная симуляция показала, что волна, зафиксированная Акацуки, вызвана сильными ветрами, сталкивающимися с горами планеты.

Согласно симуляции, атмосфера на Венере настолько густая, а ветры настолько сильные, что могут повлиять на вращение планеты, изменяя его скорость на две минуты в день (один день на Венере - это 243 дня на Земле, а ветры проходят по планете каждые четыре местных дня).

Однако наблюдения показывают, что день на Венере короче не становится, а значит, там есть некая сила, замедляющая вращение планеты в той же мере, насколько ветер его разгоняет. Что это за сила, пока неизвестно.

Все зонды, которые люди посылали на Венеру, работали лишь несколько минут. Они гибли либо от сильного давления, либо от ядовитой атмосферы.

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Теги: космос, Венера
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