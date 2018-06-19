ВНО-2018: 79 участников подали жалобы на процедуру проведения

Фото: LIGA.net

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Результаты внешнего независимого оценивания по семи предметам размещены на информационных страницах участников

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Украинский центр оценивания качества образования зарегистрировал 79 случаев подачи апелляционных жалоб на процедуру проведения тестирования в этом году. Об этом в эфире Радио НВ сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

Он уточнил, что процедура проведения - это, когда что-то происходит в процессе прохождения теста. "Например, во время теста по английскому языку был случай, когда в аудитории громко звонил телефон одного из участников, который был оставлен среди вещей. И в этой аудитории кто-то сказал, что этот звонок настолько отвлек, что он не смог справиться с тестом", - отметил один из фактов причины подачи апелляционной жалобы Карандий.

15 июня 2018 года сообщалось, что результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языков размещены на информационных страницах участников.