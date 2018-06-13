ВНО-2018: выпускники сдают тестирование по химии

Сегодня, 13 июня, пройдет внешнее независимое оценивание по химии. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования
Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.
Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.
"Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования", - отмечается в сообщении.
На выполнение сертификационной работы по химии отведено 150 минут. Общее количество заданий в тесте - 52. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 80.
Сертификационная работа содержит задания различных форм: с выбором одного правильного ответа (№ 1-36) ответы на них нужно обозначить в бланке А; на установление соответствия ( «логические пары») (№ 37-42) ответы на них нужно обозначить в бланке А; открытой формы с коротким ответом (неструктурированное задания) (№43-52) ответы на них нужно обозначить в бланке А.
24 мая 2018 года проходило внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе.