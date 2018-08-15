Во Львовской области от укуса змеи умерла 4-летняя девочка

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В регионе участились инциденты с нападением змей, но это первый летальный случай в этом году

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Во Львове от укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает УНИАН.

Девочку в правую ногу укусила змея. Ее сразу госпитализировали, но спустя трое суток она скончалась во львовской больнице, куда ее перевезли из больницы в Сколе..

14 августа во Львовской области двоих мужчин госпитализировали из-за укуса пресмыкающихся.

Спасатели обеспокоены участившимися случаями нападения змей и советуют предпринимать меры безопасности перед походом в лесную местность.