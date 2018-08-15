Во Львовской области от укуса змеи умерла 4-летняя девочка

Во Львове от укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает УНИАН.
Девочку в правую ногу укусила змея. Ее сразу госпитализировали, но спустя трое суток она скончалась во львовской больнице, куда ее перевезли из больницы в Сколе..
14 августа во Львовской области двоих мужчин госпитализировали из-за укуса пресмыкающихся.
Спасатели обеспокоены участившимися случаями нападения змей и советуют предпринимать меры безопасности перед походом в лесную местность.