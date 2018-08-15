Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.08.2018, 14:24

Во Львовской области от укуса змеи умерла 4-летняя девочка

Во Львовской области от укуса змеи умерла 4-летняя девочка - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В регионе участились инциденты с нападением змей, но это первый летальный случай в этом году

Реклама
Реклама

Во Львове от укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает УНИАН

Девочку в правую ногу укусила змея. Ее сразу госпитализировали, но спустя трое суток она скончалась во львовской больнице, куда ее перевезли из больницы в Сколе.

14 августа во Львовской области двоих мужчин госпитализировали из-за укуса пресмыкающихся. 

Спасатели обеспокоены участившимися случаями нападения змей и советуют предпринимать меры безопасности перед походом в лесную местность.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Львов, умерла, девочка, змея, укус
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Четкие границы между работой и личной жизнью: советы психологов
Общество Четкие границы между работой и личной жизнью: советы психологов
В США вернулась смертельная болезнь 18 века
Мир В США вернулась смертельная болезнь 18 века
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 