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02.07.2018, 11:43

Во Львовской области сбросили бетонный бюст Пушкина: фото

Во Львовской области сбросили бетонный бюст Пушкина: фото - Фото
Фото: facebook.com/zolochiv.misto

Мэр Золочева утверждает, что никакой политической подоплеки в преступлении нет - "обычный" вандализм

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В городе Золочев, который расположен в восточной части Львовской области в 60 км на восток от областного центра, вандалы сбросили с постамента и разбили памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом у себя в Facebook сегодня, 2 июля, сообщил мэр райцентра Игорь Гринькив.

"Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - написал он, добавив, что в уничтожении памятника "нет политики".

По его словам, недавно местная власть поднимала вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев: его хотели вынести на общественное обсуждение. Депутаты предложили переименовать улицу Пушкина в улицу Бориса Золотника (местный политик и общественник, экс-глава Золочевской РГА в 2005-2006 годах, умер в 2014-м, - ред.).

Фото: facebook.com/zolochiv.misto

"Мы провели опрос, и общество высказалось против. Так что сейчас улица носит имя российского поэта. Также планировали обсуждение переименования сквера", - написал мэр.

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Гринькив заявил, что обратится в полицию, и добавил - "обидно, что такой случай произошел в Золочеве, ведь у нас нет радикально настроенных активистов".

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Теги: Золочев, памятник, вандализм, львовская область, александр пушкин
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