Военные перенесли дату закрытия пункта пропуска в Станице

Фото: LIGA.net

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Окончательно срок закрытия пункта пропуска станет известен 22 августа на заседании трехсторонней контактной группы в Минске, отметили в Луганской ОГА

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По решению командования операции объединенных сил, пропуск граждан через контрольно-пропускной пункт пропуска Станица Луганская будет приостановлен с 2 до 7 сентября, а не 27 до 31 августа, как сообщалось ранее. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко у себя в Facebook.

"Окончательно срок закрытия будет 22 августа на заседании трехсторонней контактной группы", - сказал Клименко.

По его словам, относительно проведения ремонтных работ к КПВВ Станица Луганская уже подведены коммуникации централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения.

"Смонтированы новые модули для увеличения количества специального оборудованных рабочих мест для проведения паспортного и фискального контроля, что значительно увеличит пропускную способность КПВВ. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска", - уточнил Клименко.

2 августа 2018 года сообщалось, что в случае согласования вопроса на заседании в Минске, пропуск граждан будет приостановлен с 27 до 31 августа включительно.