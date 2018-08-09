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09.08.2018, 15:44

Вступительная кампания 2019: творческие конкурсы пройдут до ВНО

Вступительная кампания 2019: творческие конкурсы пройдут до ВНО - Фото
Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Минобразования планирует в 2019 году проводить творческие конкурсы для абитуриентов перед проведением внешнего независимого оценивания

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В Украине с 2019 года творческие конкурсы для абитуриентов будут проходить перед проведением внешнего независимого тестирования (ВНО). Об этом на брифинге сообщила глава Министерство образования и науки Лилия Гриневич.

"В следующем году мы планируем разработать четкий график проведения всех творческих конкурсов, чтобы они не совпадали по времени среди университетов, и перенести их все до проведения внешнего независимого оценивания", - сообщила министр.

По ее словам, при нынешних условиях нарушается право студента на выбор ВУЗа.

"Если университеты назначили в тот же день творческий конкурс, он (абитуриент - ред.) не может реализовать свое право выбора, а вынужден идти лишь в один университет", - уточнила Гриневич. 

На поступление в вузы для получения образовательной степени бакалавра в 2018 году подали заявления 146 тыс. 85 абитуриентов. По итогам внешнего независимого оценивания 222 участника смогли получить максимальный балл за тест.

Читайте также: А вдруг не поступит? Что делать "пролетевшим" абитуриентам ВУЗов

1 августа 2018 года состоялось распределение "бюджетных" мест по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.

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Теги: вступительная кампания, внешнее независимое тестирование, вно, минобразования, вуз, лилия гриневич, творческий конкурс
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