Выбросы на "Титане": в Херсонской области решили открыть КПВВ

КПВВ Каланчак (фото - ГПСУ)

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Сегодня утром снова заработали пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка"

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Сегодня снова начали работать пункты пропуска в Херсонской области через админграницу с Крымом "Каланчак" и "Чаплинка". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

КПВВ временно прекращали работу из-за опасной экологической ситуации на заводе "Крымский титан" в аннексированном Крыму.

В ГПСУ отмечают, что продолжают мониторить ситуацию и, если она ухудшится и возникнет угроза для граждан, пункты пропуска снова могут на время закрыть.

В Каланчацком и Чаплинском районах Херсонской области на реабилитацию и отдых в Скадовск вывезли почти 550 детей и взрослых.

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе и недомогание. Некоторые переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину. После выброса на заводе Крымский титан во дворах начали опадать листья, сохнут растения, а люди заявили о тошноте, головокружении и аллергии.

Изначально работу завода остановили на две недели. Детей из города начали вывозить.

По словам главы МИД Павла Климкина, в Крыму произошла "экологическая катастрофа", а омбудсмен Людмила Денисова убеждена, что оккупанты скрывают реальный уровень опасности. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш полагает, что пока не нужна эвакуация людей из районов у Крыма.