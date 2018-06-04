Сегодня состоится ВНО по биологии: выпускникам дали советы

Фото: LIGA.net

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Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00

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Сегодня в Украине пройдет внешнее независимое оценивание по биологии. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50. Внешнее независимое оценивание начнется в 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

«Рекомендуем взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой», - отмечается в сообщении.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

На выполнение сертификационной работы по биологии будет отведено 120 минут. Общее количество заданий в тесте - 48. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 80.

"Сертификационная работа содержит задания различных форм: с выбором одного правильного ответа (№ 1-36) ответы на них нужно обозначить в бланке А; на установление соответствия ( "логические пары") (№ 37-44) ответы на них нужно обозначить в бланке А; задания с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (№ 45-48). Ответы на них нужно выделить в бланке А", - отмечается в сообщении.

24 мая 2018 года проходило внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе.