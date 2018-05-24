Выпускники сегодня сдают ВНО по украинскому языку и литературе

Фото: Андрей Гудзенко / Liga.net

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Абитуриенты должны будут ответить на 33 вопроса по украинскому языку, на 24 - по украинской литературе, а также написать сочинение

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Сегодня, 24 мая, проходит внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Тестирование началось в 11:00.

На выполнение сертификационной работы по украинскому языку и литературе отведено 180 минут. Общее количество заданий работы - 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 104.

Выпускники должны будут дать ответы на 33 вопроса по украинскому языку, на 24 - по украинской литературе, а также написать сочинение на указанную тему.

Во время сдачи теста абитуриент не может иметь при себе никаких средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, которые не предусмотрены процедурой тестирования. При себе рекомендуется иметь две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

В целом на тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировались 333 171 человек.