Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.05.2018, 12:09

Выпускники сегодня сдают ВНО по украинскому языку и литературе

Выпускники сегодня сдают ВНО по украинскому языку и литературе - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / Liga.net

Абитуриенты должны будут ответить на 33 вопроса по украинскому языку, на 24 - по украинской литературе, а также написать сочинение

Реклама
Реклама

Сегодня, 24 мая, проходит внешнее независимое тестирование по украинскому языку и литературе. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Тестирование началось в 11:00.

На выполнение сертификационной работы по украинскому языку и литературе отведено 180 минут. Общее количество заданий работы - 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 104.

Выпускники должны будут дать ответы на 33 вопроса по украинскому языку, на 24 - по украинской литературе, а также написать сочинение на указанную тему.

Во время сдачи теста абитуриент не может иметь при себе никаких средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, которые не предусмотрены процедурой тестирования. При себе рекомендуется иметь две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

В целом на тестирование по украинскому языку и литературе зарегистрировались 333 171 человек.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: внешнее независимое тестирование, вно, внешнее независимое оценивание, украинский язык, украинская литература
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Утвержден график проведения дополнительной сессии ВНО
Общество Утвержден график проведения дополнительной сессии ВНО
В Украине стартовала регистрация на дополнительное ВНО
Общество В Украине стартовала регистрация на дополнительное ВНО
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 