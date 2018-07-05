Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.07.2018, 07:10

Wikipedia прекратила работу в четырех странах ЕС

Wikipedia прекратила работу в четырех странах ЕС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Онлайн-энциклопедия протестует против нового европейского закона об авторском праве

Реклама
Реклама

Онлайн-энциклопедия Википедия (Wikipedia) в среду, 4 июля, в знак протеста прекратила работу как минимум в четырех европейских странах. Об этом сообщает Deutsche Welle

Согласно сообщению, оказались недоступны итальянская, испанская, латышская и польская версии портала.

Целью протеста является привлечение внимания к голосованию по директиве об авторском праве в интернете, которое намечено на сегодня, 5 июля.

"Вместо того, чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное - ставит под угрозу свободу общения онлайн, и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры", - утверждают инициаторы протеста.

Би-би-си пишет, что статья 13 закона закона требует сайты предоставлять авторские права даже на тексты, добавляемые пользователями. Критики статьи считают, что она может стать "цензурной машиной" и "фильтром загрузок".

"Если законопроект будет одобрен, то, возможно, будет невозможно опубликовать газетную статью в социальных сетях или найти ее в поисковой системе. Также сама Википедия будет подвержена риску закрытия", - говорится в сообщении.

Википедия - один из самых посещаемых сайтов в Интернете, который в настоящее время занимает пятое место в мире по рейтингам сайта Alexa.

В апреле прошлого года соучредитель Wikipedia Джимми Уэйлс заявлял о подготовке к запуску новостного сервиса Wikitribune, над которым будут совместно работать профессиональные журналисты и волонтеры.

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: протест, авторское право, википедия, Wikipedia
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Jaguar пригрозил властям Британии уходом из-за “плохого” Brexit
Экономика Jaguar пригрозил властям Британии уходом из-за “плохого” Brexit
Меркель считает тему миграции решающей для стабильности ЕС
Мир Меркель считает тему миграции решающей для стабильности ЕС
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 