Wikipedia прекратила работу в четырех странах ЕС

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Онлайн-энциклопедия протестует против нового европейского закона об авторском праве

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Онлайн-энциклопедия Википедия (Wikipedia) в среду, 4 июля, в знак протеста прекратила работу как минимум в четырех европейских странах. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно сообщению, оказались недоступны итальянская, испанская, латышская и польская версии портала.

Целью протеста является привлечение внимания к голосованию по директиве об авторском праве в интернете, которое намечено на сегодня, 5 июля.

"Вместо того, чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное - ставит под угрозу свободу общения онлайн, и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры", - утверждают инициаторы протеста.

Би-би-си пишет, что статья 13 закона закона требует сайты предоставлять авторские права даже на тексты, добавляемые пользователями. Критики статьи считают, что она может стать "цензурной машиной" и "фильтром загрузок".

"Если законопроект будет одобрен, то, возможно, будет невозможно опубликовать газетную статью в социальных сетях или найти ее в поисковой системе. Также сама Википедия будет подвержена риску закрытия", - говорится в сообщении.

Википедия - один из самых посещаемых сайтов в Интернете, который в настоящее время занимает пятое место в мире по рейтингам сайта Alexa.

В апреле прошлого года соучредитель Wikipedia Джимми Уэйлс заявлял о подготовке к запуску новостного сервиса Wikitribune, над которым будут совместно работать профессиональные журналисты и волонтеры.