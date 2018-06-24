Задержанный за стрельбу на Оболони полностью признал вину

Фото: пресс-служба Нацполиции

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Владелец ресторана на Оболонской набережной, который устроил стрельбу сегодня ночью, признал свою вину

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Зачинщик стрельбы в ресторане на Оболонской набережной в Киеве, полностью признал свою вину. Об этом Нацполиция сообщает в Facebook.

По словам задержанного - владельца ресторана - у него с посетителями возник конфликт, во время которого он вытащил пистолет и выстрелил.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Все обстоятельства выясняются.

Ранее сегодня сообщалось, что на Оболонской набережной между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного - ранил.

Владелец кафе - уроженец другой страны, 1958 г.р., ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший - уроженец Запорожской области, 1989 г.р., раненый - уроженец Донецка, 1987 г.р. Его доставили в больницу.