Загрязненность рек Украины теперь можно оценить по онлайн-карте

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Интерактивная карта позволяет оценить состояние воды в крупнейших речных бассейнах страны

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Госагентство водных ресурсов и Агентство журналистики данных представили интерактивную карту загрязненности рек в Украине "Чистая вода", созданную на основе открытых данных о качестве поверхностных вод. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по вопросам электронного управления.

Карта позволяет оценить состояние воды в крупнейших речных бассейнах страны. В ней используются данные из более чем 400 пунктов контроля качества воды и 16 параметров загрязненности (в частности, полезные и вредные для воды элементы, соединения и процессы).

Пользователь инструмента может выбрать конкретный речной бассейн и оценивать качество воды в нем; на превышение нормы загрязненности воды укажут специальные отметки. Также есть возможность оценить уровень загрязненности по определенным веществам.

Кроме того, онлайн-карта позволяет оценить изменения состояния воды за последние пять лет. По мере того, как Госагентство водных ресурсов будет обновлять наборы открытых данных, будет обновляться и информация на карте.

Особенность инструмента заключается в том, что на карте обозначены предприятия, которые, по данным Госагентства водных ресурсов, больше всего загрязняют реки в каждой области.

В июне 2018 года в Министерстве по вопросам оккупированных территорий сообщили, что в оккупированном Донбассе бесконтрольно затапливают шахты и вода из них перетекает в подконтрольные Украине шахты.