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01.06.2018, 16:35

Защита данных: создан фильтр, препятствующий распознаванию лиц

Защита данных: создан фильтр, препятствующий распознаванию лиц - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Разработчики проверили систему на 600 людях разной этнической принадлежности

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Ученые из U of T Engineering разработали алгоритм, который делает невозможным распознавание лиц, а также мешает поиску на основе изображений, идентификации лиц, оценке эмоций и этнической принадлежности. Алгоритм основан на методе глубокого обучения - соревновательной тренировке. Об этом сообщает EurekAlert.

Ученые использовали глубокую методику обучения, в которой два алгоритма искусственного интеллекта противостоят друг другу. Одна нейросеть ученых работала для идентификации, другая - пыталась нарушить распознавания лиц.

Результатом стал Instagram-образный фильтр, который можно применять к фотографиям для защиты конфиденциальности. Его алгоритм меняет определенные пиксели на изображении и делает это почти незаметно для человеческого глаза.

Разработчики проверили систему на 600 людях разной этнической принадлежности с их фотографиями в различных условиях освещенности и окружающей среды. Оказалось, что их система может уменьшить долю определения лиц со 100% до 0,5%.

Новая технология также нарушает поиск на основе изображений, оценку эмоций и этнической принадлежности и все остальные атрибуты на основе внешности и мимики, которые могут быть определены автоматически. Вскоре ученые сделают свою разработку общедоступной.

В апреле сообщалось, что в Китае  с помощью камеры, распознающей лица, полиция нашла и арестовала человека, объявленного в розыск за экономические преступления. Разыскиваемого обнаружили на концерте, который посетили около 60 тысяч зрителей. 

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Теги: конфиденциальность, защита личных данных, распознавание лиц
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