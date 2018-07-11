Здоровые привычки: Ульяна Супрун дала советы, как прожить дольше

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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И.о. министра здравоохранения назвала пять здоровых привычек

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Соблюдение хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на два года. Об этом cообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Ежедневная физическая активность в течение 30 минут, не просто сделает вас здоровыми, но и продлит жизнь. Цифру два года благодаря здоровым привычкам ученые определили после исследования среди 120 тыс человек в течение 30 лет. Они собрали информацию из национальных опросов США среди пациентов и обнаружили пять здоровых привычек", - отметила Супрун.

По ее словам, это здоровое питание, достаточный уровень физической активности (30 минут в день, - ред.), нормальный вес, отказ от курения и отказ или хотя умеренное употребление алкоголя.

"Люди, которые имели хотя бы одну из них - жили в среднем на два года дольше. Те, кто придерживался всех этих привычек регулярно, жили в среднем на 12-14 лет дольше", - подчеркнула Супрун.

Она уточнила, что, кто пренебрегал ими, гораздо чаще умирал от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

И. о. министра здравоохранения развеяла мифы, что спина болит преимущественно у пожилых людей, спортсменов и тех, кто много тренируется или имеет проблемы с осанкой.