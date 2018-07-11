Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.07.2018, 12:16

Здоровые привычки: Ульяна Супрун дала советы, как прожить дольше

Здоровые привычки: Ульяна Супрун дала советы, как прожить дольше - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения назвала пять здоровых привычек

Реклама
Реклама

Соблюдение хотя бы одной здоровой привычки увеличивает продолжительность жизни на два года. Об этом cообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Ежедневная физическая активность в течение 30 минут, не просто сделает вас здоровыми, но и продлит жизнь. Цифру два года благодаря здоровым привычкам ученые определили после исследования среди 120 тыс человек в течение 30 лет. Они собрали информацию из национальных опросов США среди пациентов и обнаружили пять здоровых привычек", - отметила Супрун.

По ее словам, это здоровое питание, достаточный уровень физической активности (30 минут в день, - ред.), нормальный вес, отказ от курения и отказ или хотя умеренное употребление алкоголя.

"Люди, которые имели хотя бы одну из них - жили в среднем на два года дольше. Те, кто придерживался всех этих привычек регулярно, жили в среднем на 12-14 лет дольше", - подчеркнула Супрун.

Она уточнила, что, кто пренебрегал ими, гораздо чаще умирал от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

И. о. министра здравоохранения развеяла мифы, что спина болит преимущественно у пожилых людей, спортсменов и тех, кто много тренируется или имеет проблемы с осанкой.

 

 

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ульяна супрун, здоровые привычки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Вакцинация от кори взрослых: кому бесплатно сделают прививку
Общество Вакцинация от кори взрослых: кому бесплатно сделают прививку
Ульяна Супрун раскритиковала чрезмерное использование смартфонов
Общество Ульяна Супрун раскритиковала чрезмерное использование смартфонов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
Заложники пещеры. Как спасали детей в Таиланде: инфографика
 