Землю накроют магнитные бури: что нужно знать

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В дни магнитных бурь необходимо особо обратить внимание на режим питания, советуют врачи

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С 16 по 21 августа Землю накроют магнитные бури. Об этом сообщил врач-фитотерапевт, диетолог, автор книг по вопросам здорового образа жизни Борис Скачко, передает Укринформ.

В период магнитных бурь следует вести особый образ жизни.

“По информации Национального управления океанических атмосферных исследований США с 16 по 21 августа Землю накроют магнитные бури. В дни магнитных бурь нужно умеренно двигаться. Активность следует снизить, но не до постельного режима. Когда человек ведет умеренно активный образ жизни, ему легко пережить магнитные колебания”, - отметил Скачко.

Он советует продолжать заниматься спортом, но не интенсивно, не на результат, а для здоровья.

“Очень активным людям обязательно стоит снизить свой темп жизни. Гипертоникам в эти дни следует исключить употребление чая и кофе, которые влияют на артериальное давление. Но, если у гипотоника от этих напитков повышается давление — это очень плохо”, - сказал Скачко.

По его словам, чем старше человек (по биологическому возрасту, а не по паспорту), тем у него больше проблем, связанных с магнитными бурями.

“Проблемы могут возникнуть и у активных здоровых людей. Плохо тем, у кого система регуляции работает плохо — это гипертоники и гипотоники. И тем, и другим будет плохо. У гипертоника попытка поддерживать обмен веществ идет за счет повышения давления, а у гипотоника организм будет работать еле-еле, и давление будет снижаться и дальше”, - отметил Скачко.

Он подчеркнул, что в дни магнитных бурь необходимо особо обратить внимание на режим питания.

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“Ни в коем случае нельзя голодать. Нужен обязательный режим питания с учетом того, что сердце и сосуды будут работать более напряженно. Питаться нужно по десятому кардиологическому столу — это принимать пищу 7-8 раз в день. Включаются перекусы каждые 1,5-2 часа, перед сном также нужно перекусить. Если съедать много пищи на большой промежуток времени, увеличивается вязкость крови, а затем объем крови", - сказал медик.

Он добавил, что в эти дни лучше исключить мясо из рациона и заменить его рыбой, яйцами, кисломолочными продуктами. "Вообще идеально перейти на средиземноморскую диету (средиземноморская диета обусловлена прежде всего плотным потреблением свежих овощей и фруктов, блюд из зерновых культур и умеренного количества мяса и рыбы - жиры попадают в организм в основном из оливкового масла, - ред.)”, - рекомендует врач.

Медик подчеркнул, что на период магнитных бурь нужно исключить сырую и растительную пищу. “Она очень плохо переваривается, дает вздутие живота, а это нарушает работу сердца. Поджимается диафрагма, и очень трудно сделать вдох. Поэтому еда — только вареная, прошедшая адекватную термическую обработку”, - сказал Скачко.

Он также советует отказаться от употребления алкоголя в больших дозах. “В малых же дозах, как аперитив, безопасен. Для женщин 20 грамм чистого алкоголя в день (примерно бокал вина), а для мужчин 40 грамм чистого спирта (100 грамм водки) в день”, - уточнил врач.

В ночь на 13 июля можно было наблюдать частичное солнечное затмение.