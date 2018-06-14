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14.06.2018, 17:48

Как военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фото

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Как военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фото
Как военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фото
Как военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фотоКак военные медики ВСУ соревновались за звание лучших: фото

Специалисты по тактической медицине, прошедшие АТО, продемонстрировали навыки оказания первой помощи в боевых условиях и эвакуации раненых с поля боя

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В Черниговской области 14 июня при участии военных медиков Вооруженных Сил Украины состоялся финал соревнований на лучшего специалиста по тактической медицине и лучшее отделение сбора и эвакуации раненых. Участие в соревнованиях приняли представители командований Сухопутных войск, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Военной службы правопорядка.

Как сообщает пресс-служба ВСУ, в соревнованиях приняли участие 26 военнослужащих-специалистов тактической медицины и три отделения сбора и эвакуации раненых (ДШВ ВСУ, СВ ВСУ, ВМС ВСУ).

Все участники конкурса имеют опыт выполнения заданий в районе проведения АТО (ООС). Среди них - медики, эвакуировавшие раненых под Авдеевкой, принимавшие участие в защите Луганского и Донецкого аэропортов, а также отличившиеся в Песках и Торецке.

Сегодня они продемонстрировали свои навыки оказания первой медицинской помощи в боевых условиях. Также состоялась практическая фаза учений по тактической медицине в подразделениях ВСУ.

Награждение лучших запланировано на 15 июня во время проведения торжественных мероприятий по случаю Дня медработника в клубе Главного военного госпиталя Минобороны.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: соревнования, ВСУ, тактическая медицина
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