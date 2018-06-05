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05.06.2018, 11:55

Лучшие фотографии влюбленных со всего мира - Junebug Wedding

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В конкурсе на лучшую фотографию с помолвки участвовали более 6 000 фотографий из 30 стран мира

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Американское агентство по планированию свадебного торжества Junebug Wedding опубликовало список 50 фотографий-победителей конкурса Best of the Best Engagement Photo Contest 2018.

На протяжении восьми лет Junebug Weddings проводит конкурс на лучший снимок такого торжества в жизни влюбленных как помолвка (предложение руки и сердца - ред.).

В этом году на рассмотрение жюри прислали более 6 000 фотографий из 30 стран мира.

В подборку лучших фотографий помолвок в 2018 году вошли кадры пар, целующихся под водой, на вершине скалы, в ковше экскаватора, в гардеробе и с домашними животными. 

Фото: Junebug Wedding

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Теги: предложение руки и сердца, помолвка, свадьба, влюбленные, Junebug Weddings, свадебная фотография
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